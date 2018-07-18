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    Ср., 18 июля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Плохо показывает телевизор
    • Mirochka Вчера в 22:15 «Ответить»
      Что-то в последние пару недель на даче плохо показывает телевизор, все время рябит, а то и вообще картинка пропадает, один белый шум смотрим. Не пойму, может отходит что-то, телевизор или антенна?
      • Alexan Вчера в 22:24 «Ответить»
        Тут явно одно из двух: либо в телевизоре что-то отходит, может там где антенный штекер вставляется, либо это сама антенна барахлит. Кстати, а на что вы ловите, спутник или простая?
        • ClubNika Вчера в 22:30 «Ответить»
          У Вас еще время есть телевизор на даче смотреть - счастливые люди?! Мы с огорода практически не вылазим. Лучше вызовите телемастера и пусть он скажет, в чем дело.
          • Satir Вчера в 23:05 «Ответить»
            На сто процентов утверждать не рискну, но судя по описанным Вами симптомам - это скорей всего антенна выделывается. И наверное это какая-нибудь простая сетка, много каналов ловит? А Вы не думали подключить спутниковое тв Триколор? Если заинтересует, можете вот здесь подробно об этом узнать http://www.torbrand.tv/.
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