Здравствуйте. У меня проблемы с Банком, не платила по счетам уже около года. Да, не хорошо это, конечно, но так сложились обстоятельства. Сейчас срочно нужны деньги (которые я верну в обязательном порядке). Просто некуда больше обратиться, кроме как в кредитные организации, знаю, что там никому не отказывают. Посоветуйте нормальную контору, с хорошими условиями. Заранее благодарю.
Привет) Я считаю, что в МФО стоит обращаться только в крайнем случае. Такой сейчас у Вас, я так понимаю)) Я сам брал займ всего два раза и всегда в одной и той же организации, в Лайме. На самом деле, есть много компаний, с адекватными условиями, узнал об этом здесь. Просто выберите из списка и вперед!)) Надеюсь, что эта информация будет Вам полезна)