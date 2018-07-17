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    Вт., 17 июля 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Имеет ли смысл сегодня инвестиции делать
    • New! Сицилия Cегодня в 01:47 «Ответить»
      Вроде как сегодня вопрос инвестиции многих интересует, если особенно речь идет о большой суме и хочется с этого доходы получить.
      Так вот, интересует меня идеальный вариант по инвестициям, имеет ли смысл сегодня таковые вклады денег. Если видите в этом смысл, расскажите о том куда лучше всего инвестировать, помогите в предложениях разобраться.
      • New! Юличка28 Cегодня в 02:06 «Ответить»
        Ну конечно, правда стоит выбирать хороший и проверенный сайт по инвестициям.
        Факт что в инвестициях более выгодно деньги хранить нежели в банках.
        • New! Нэфф Cегодня в 02:15 «Ответить»
          В принципе замечу что инвестиции дело хорошие, а если у вас большая сума, то еще и выгодное с разных сторон.
          Обращу внимание что инвестиции лучше банковских вложении будут, но в любом случае дело выбора предложении за вами. И тем самым почитайте в интернете отзывы о разных методах на инвестиции, думаю подобным образом вы сможете сделать идеальный во всех отношениях выбор.
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