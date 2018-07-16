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    Пн., 16 июля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Экскурсия по Москве
    • New! Adndrik Cегодня в 16:08 «Ответить»
      Будем в Москве. Хочется съездить на обзорную экскурсию по столице. Куда обратиться? К кому примкнуть? Напишите, пожалуйста.
      • New! Anzanos Cегодня в 16:14 «Ответить»
        Я больше склоняюсь к экскурсиям с индивидуальным подходом. Это можно осуществить с помощью экскурсионного бюро «Незабываемая Москва» http://xn--80aaacfpel4cc2n3b.xn--80adxhks/ Почему я не хочу в общей экскурсии участвовать? Ну давайте подумаем…..во первых-когда путешествие проходит с хоть и небольшой толпой таких же путешественников, как и я, приходится всюду следовать за гидом. Не всегда этот маршрут совпадает с моими интересами и предпочтениями. Во-вторых невозможно получить интересующую информацию от гида, если рядом любопытствуют еще 30 таких же туристов. Частный гид составит маршрут в соответствии с моими пожеланиями, на все мои вопросы будет дан развернутый и интересный ответ. Кроме того, частный тур полностью соответствует моему темпу и ритму. Вы со мной согласны?
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