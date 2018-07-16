Хочу оригинально провести праздник дочери, но в средствах ограничено. В кафешка дорого обходится. Хотелось дома дом маленький, а на даче тоже не рискую: боюсь малыши под солнцем не будут комфортно себя чувствовать. Но как удивить малышей хочется, что посоветуйте?
Закажите шарики, аниматоров,купите яркую скатерть, все остальные элементы декора. Так не придется переплачивать за услуги event-агенства.Что касается квартиры или дачи-не могу ничего сказать. Может сократить число гостей и организовать праздник в квартире?
Зачем зря сокращать число гостей, еще и обидятся. лучше организуйте на даче и воспользуйтесь услугой аренда шатров https://rguys.pro/arenda-shatrov/ . А все остальное сами и организуйте. Будет бюджетно, зато гламурно. Деткам точно понравится, родители будут в восторге. Я имею опыт такой организации праздника. Поверьте, выглядит очень эффектно.