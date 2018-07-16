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    Пн., 16 июля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: День рождение дочери
    • Сегодня! klarafranko Cегодня в 11:50 «Ответить»
      Хочу оригинально провести праздник дочери, но в средствах ограничено. В кафешка дорого обходится. Хотелось дома дом маленький, а на даче тоже не рискую: боюсь малыши под солнцем не будут комфортно себя чувствовать. Но как удивить малышей хочется, что посоветуйте?
      • Сегодня! alenvartanov Cегодня в 14:57 «Ответить»
        Закажите шарики, аниматоров,купите яркую скатерть, все остальные элементы декора. Так не придется переплачивать за услуги event-агенства.Что касается квартиры или дачи-не могу ничего сказать. Может сократить число гостей и организовать праздник в квартире?
        • New! ohanna Cегодня в 16:11 «Ответить»
          Зачем зря сокращать число гостей, еще и обидятся. лучше организуйте на даче и воспользуйтесь услугой аренда шатров https://rguys.pro/arenda-shatrov/ . А все остальное сами и организуйте. Будет бюджетно, зато гламурно. Деткам точно понравится, родители будут в восторге. Я имею опыт такой организации праздника. Поверьте, выглядит очень эффектно.
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