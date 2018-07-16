Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 16 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 59 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Доставка грузов
    • Сегодня! Сардинка Cегодня в 07:54 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где лучше заказать доставку грузов? Нужна доставка из Эстонии в Россию. По ценам приглянулась вот эта транспортная компания https://www.globalpost.ru/delivery/international...g-from-finland/ Кто-нибудь там заказывал? Что можете сказать о них? Нужен поставщик на долгое сотрудничество.
      • Сегодня! Marshal Cегодня в 11:39 «Ответить»
        Неет, я бы лучше порекомендовал компанию «GLTransport». Они имеют собственный автопарк из новых машин, да и цены у них невысокие.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода