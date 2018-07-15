Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 15 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 82 посетителя
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Приглашаем стать донором яйцеклеток
    • Сегодня! yajtsekletka Cегодня в 15:32 «Ответить»
      Приглашаем стать донором яйцеклеток. Вознаграждение до 284 000 рублей в год или 71 000 за пункцию. Гарантируем внимание (личный куратор) достойное и регулярное вознаграждение, бесплатное медицинское обследование и комфортные условия проживания нашим донорам.
      http://legacy-bank.ru/
      номер 8 800 505-26-98
      почта donor@legacy-bank.ru
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода