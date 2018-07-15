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    Вс., 15 июля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Пижама
    • Сегодня! Kirpich Cегодня в 14:27 «Ответить»
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе можно купить качественную пижаму и себе, и жене? Мы просто недавно сюда переехали на ПМЖ, ничего толком не знаем, квартира съемная и в ней холодно даже в жару по ночам(
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 14:29 «Ответить»
        Это в каком районе вы снимаете квартиру, что там холодно? У нас без кондиционера задохнуться можно, с удовольствием поменялась бы с вами! А что касается пижам, то в магазине Постелька огромный выбор и цены адекватные в отличие от той же Золушки.
        • Сегодня! cipupo Cегодня в 14:34 «Ответить»
          Может быть вам проще в интернет-магазинах посмотреть пижамы? Там однозначно будет дешевле, а если заказать доставку ТК, то через 3-5 дней ваш заказ уже вам привезут. Вот к примеру здесь можете купить мужские пижамы http://www.pijama.ru/muzhchiny/pizamy-m . Магазин находится в Москве, но к нам в город товар отправляют, правда не знаю сколько это стоит.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 14:39 «Ответить»
            Выгоднее всего такие вещи покупать на СП, там очень много закупок домашней одежды. Мне больше всего нравятся турецкие пижамы, у них очень хорошее качество и аллергии никогда не бывает. Если хотите, то могу в личку кинуть ссылку на закупку (я ее организатор).
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