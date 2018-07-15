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    Вс., 15 июля 2018г.
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    Тема: Нож на подарок другу
    • Сегодня! Kaustos Cегодня в 10:24 «Ответить»
      Мужики, друг детства приезжает на неделе. Думаю ему подарок какой-то подарить, как воспоминание, а то видимся редко а человек хороший. Думаю подарить ему нож Ворсма https://kusnica.ru/rossiyskie-nozhi/nozhi-vorsma/ говорят классные ножи, качественные. Он охотник как и я, думаю что ему и пригодиться может, а если нет - как сувенир красиво. Что скажете?
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