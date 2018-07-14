Это полный пиздец, ребята. Если хотите получить проблемы со здоровьем — приходите в Нарцисс, к людям, которые не могут нормально обработать антисептиками инструменты.Пишу на эмоциях, просто пиздец. Я не могу. Отвратительное, безалаберное отношение к работе. 3 февраля посетила данный салон! Как только я пришла по записи на маникюр, меня попросили подождать, типа «мастер занят другим делом», ну ладно, посидела, ничего страшного. Но лучше бы ушла от такого охуенного сервиса, не имела бы проблем.Началось все стандартно — с дебильных разговорчиков, аля «Как ваши дела? Ммм, очень интересно», просто похуй мастеру на меня, это видно сразу. Это был второй звоночек.Полировка — это не ваше, закройте свой салон нахуй! Когда мастер-ломастер полировала мне ногти своими кривыми руками, умудрилась задеть мою болячку, чуть ниже ногтя мизинца на правой руке. Я чуть не сдохла от боли, думаю, всем понятно, как неприятно, когда всякие идиоты задевают нежную кожу вокруг ногтя.Мастер просто сказала «Ой», без эмоций, без сожаления. Это просто атас, как так можно безалаберно относится к своей работе? Она даже не предложила обработать ранку, пока я сама об этом не напомнила.Зеленка, йод, пластырь? Не, это не про них. Наложим обычную ватку, вот это по нашему. От такого «элитного» сервиса я выпала в осадок — взяла и ушла, приду ещё раз, но только в суд.Точно не помню, где-то через 4-5 недель моя кожа по-цвету стала похожа на ебаного цыплёнка Цыпу. До этого у меня была температура 38, но я думала, что это это банальный грипп, к тому же, оно само прошло. Я перестала нормально есть, даже любимые конфеты не лезли в горло, похудела на 7кг, что при моем росте — критично.Я собралась с силами, с работы, кстати, меня уволили, потому что не могла доделать проекты. И это не начальник овощь, таковы правила фирмы. Ну вот, пошла я в поликлинику. Рассказывать врачу ничего не пришлось, по мне и так было видно: жёлтая кожа, вид как у патасканной шлюхи и вес, как у анорексички.Врач сразу сказал, что это, вероятно, гепатит С. Послал сдавать на анализы — сдала, диагноз подтвердился. Выписку из анализов прилагаю!Сейчас с мужем подаем на них в суд, но Адвокаты говорят шансы минимальные. Остается только и писать на досках отзывов и жалоб и распространять эту информацию в сети.УМОЛЯЮ!!! – если у вас есть блог или сайт, сделайте копию этого сообщения, чтобы другие люди никогда в жизни не обращались в эти ужасающие салоны. Дай бог вас и вашим близким здоровья.Спасибо, Нарцисс, за полученный гепатит С, тупой сервис и не менее тупого мастера. Лечится я пока не могу, врачи проводят дополнительные исследования на какие-то антитела. С таким штампом не берут на работу, а о личной жизни можете забыть.ДЛЯ ВСЕОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - основным инвестором салонов является московская корейская диаспора а управляет всей небольшой сетью из 6-ти салонов «НАРЦИСС» известная в Москве гей-пара - ВЯЧЕСЛАВА ГОЛУБЕВА и АЛЕКСАНДРА ХОНА, которые в 2018 году наконец официально поженились в Испании (фото пары ниже), совместно сменив фамилии на ГолХон, романтично не правда ли? Эта информация известна всем постоянным клиенткам данных салонов. И именно наглый и надменный голос Александра ГолХона, вы услышите в своей трубке, если будете пытаться добиваться правды. Он намекнет на влиятельных покровителей своего бизнеса (возможно любовники из представителей власти). Не пугайтесь, он обычная истеричка.Юридическая информация о салонах, которые принадлежат:ООО «СТУДИЯ НАРЦИСС» и ИП «ГОЛХОН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ» (ИНН 772350859484)Ну а все негативные комментарии от недовольных посетителей сразу оперативно удаляться, я специально сохранила для вас некоторые из них, пока не удалили, на фото ниже.Instagram салона Нарцисс:Сайт салона красоты Нарцисс:Телефон Директора сети ГОЛХОН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ: +7 (926) 478-44-77Данные его ИП:Если вы тоже стали жертвами корейской халатности в салонах Нарцисс, пишите на почту:и мы совместно с вами постараемся привлечь их к ответу! Вы не одни! Помните это.Можете посмотреть фотоВот полный отзывМои анализы:Гей-пара (хозяева):Скрин 1:Скрин 2: