Безработному, но платёжеспособному человеку, оформить заем хоть и сложно, но в целом возможно. А студент-бюджетник, как известно, получает стипендию, а то и подрабатывает. Сможет ли он получить кредит?
По большому счёту, сотрудников банка понять можно - студенческая стипендия не так уж и высока, никакого обеспечения студент, как правило, не имеет. И никого, ни подработки, ни помощь родителей или богатых любовников. И если для 21-летнего студента ещё возможно оформить кредит без проблем, то в 18-20 лет шансов совсем немного. Ведь количество банков, готовых пойти навстречу студентам моложе 21 года, очень небольшое. К слову сказать, львиная доля кредитных организаций выдаёт кредиты только с 23 лет. Если, конечно, не учитывается стаж, которого и в 23 года может не быть. А учитывается он практически везде.
А теперь - о возможностях.
-Во-первых, можно попробовать оформить пластиковую карту. Условия довольно просты. Некоторые банки порой практикуют рассылку неактивных карт всем, кто достиг совершеннолетия. Однако, процентная ставка немалая, а для активации карты часто требуется указать место работы. Подобные карты выдают: Евросеть, Русский Стандарт, Тинькофф, Хоум Кредит. Кредитный лимит для каждого индивидуален. Но студент моложе 21 года может рассчитывать лишь максимум на 5000. И уже от, того, как он погасит этот кредит, зависит вероятность последующего кредита и его суммы.
Нередко и вовсе оформляют пустую карту и кредит зависит от дебета. Какие вложения - таков и кредит.
-Самый быстрый, простой и в итоге удобный способ - оформление кредита или займа (заем студенту получить значительно проще) на карту или электронный кошелёк, чаще всего кредитные организации работают с кошельком Киви. В этом случае местом работы могут и вовсе не поинтересоваться, достаточно просто указать, что гражданин является студентом. Ну, а одобрение - дело исключительно везения. Но следует заметить, что на большую сумму учащимся ВУЗов рассчитывать не стоит. А вот на высокую процентную ставку - всегда пожалуйста.
Плюс такого варианта лишь в одном: в случае благополучного погашения займа, в дальнейшем студент будет желанным клиентом если не во всех, то во многих кредитных организациях.
Но есть и ряд банков, где и у 18-летнего есть шанс на благополучный исход заявки.
-Россельхозбанк.
Имеется возможность оформить кредит на миллион рублей, например, на учёбу. Максимальный срок не особо кабален - 5 лет. Ставка - примерно от 12 до 21%. Но стаж работы должен быть не менее года. Кроме того, необходим поручитель лицо физическое или юридическое.
-Сбербанк России.
Там можно получить уже 3 миллиона рублей на тот же срок, примерная ставка - от 14 до 17,5%. Обязательно наличие поручителя, а лучше двух и, как минимум, года трудового стажа.
-Ханты-Мансийский банк предъявляет к стажу более лояльное требование - достаточно 3-х месяцев работы на нынешнем месте и более 6 месяцев общего стажа. Кредит рассчитан на 7 лет, в пределах 1-го миллиона рублей. Но процентная ставка несколько выше, чем в предыдущих вариантах - от 18 до 23%.
Зачастую играет роль и цель кредита. Студентам более охотно выдают займы на учёбу или лечение.