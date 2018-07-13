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    Пт., 13 июля 2018г.
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    Тема: Подарок на свадьбу
    • New! Satir Cегодня в 18:18 «Ответить»
      Подкиньте несколько идей для подарка на свадьбу. Сестра выходит замуж, скоро поеду к ней в Москву, хотелось бы что-то оригинальное, чтоб не было стыдно перед москвичами.
      • New! Marker Cегодня в 18:24 «Ответить»
        Закажите им портрет по их фотографии, ее можно взять из соц сетей. Это сейчас довольно модно и память на долгие годы. Повесят у себя дома и всегда будут Вас вспоминать.
        • New! ClubNika Cегодня в 18:49 «Ответить»
          А может проще не ломать голову, а подарить деньги в конверте? Или что-нибудь романтическое, к примеру сертификат на прогулку на воздушном шаре, вполне оригинально.
          • New! Mirochka Cегодня в 19:06 «Ответить»
            А если молодые высоты боятся?! С экстремальными подарками лучше не рисковать. В таком случае, пусть что-нибудь банальное или просто деньги будут. По поводу портрета, любопытно. А еще идея подарка - картина из фотографий, очень оригинально как по мне http://lovislova.ru/. К примеру с памятной датой - днем свадьбы. Она отлично украсит их дом.
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