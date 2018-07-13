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    Пт., 13 июля 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Как похудеть совет на 100 процентов
    • Сегодня! SnoopCat Cегодня в 16:50 «Ответить»
      Слушайте, я столько статей перечитал о том как похудеть. И скажу - чтобы похудеть, надо просто идти и записываться в фитнес клуб https://fitnescatalog.ru и заниматься своей формой. А читать не поможет)) только время теряете, вместо работы над собой
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