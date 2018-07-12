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    Чт., 12 июля 2018г.
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    Тема: хобби и доход
    • New! Li_Za_34 Cегодня в 19:52 «Ответить»
      Девушки, дайте пож. совет. Чем можно заняться в декрете? Какое хобби может принести хотя бы небольшой доход. Я вязать умею, много чего умею делать руками), но вот где продавать потом ?))
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