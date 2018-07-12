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    Чт., 12 июля 2018г.
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    Тема: Мелирование
    • New! LinaMilevskaya Cегодня в 16:48 «Ответить»
      девочки, у кого-то выпадали волосы от кератинового выпрямления? или это у меня просто так получилось. делала 2 года назад. сейчас тоже хочу сделать но боюсь. куда посоветуете сходить?
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