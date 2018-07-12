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    Тема: Ремонт в доме
    • New! Svetlanka75 Cегодня в 16:37 «Ответить»
      В прошлом месяце делали ремонт в квартире, столкнулись с проблемой в выборе квадратного ламината. Подбирали в разных магазинах но сделали заказ интернет магазине «BestCeramic» https://www.bestceramic.ru/catalog/laminat-belyy-dub Перезвонили нам в день заказа, быстро доставили. Теперь у нас комфортно в квартире.
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