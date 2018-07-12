Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 12 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 76 посетителей
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Показание счетчика для электроэнергии
    • Сегодня! nazar123 Cегодня в 10:58 «Ответить»
      Для того чтобы узнать как правильно действовать в том случае если вам нужно снять и передать показания с учетных приборов, посетите наш портал Remoo.ru там есть четкая инструкция по данному вопросу.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода