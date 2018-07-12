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    Чт., 12 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Простуда в отпуске или как переболеть побыстрее?
    • КсюшкаXXL Вчера в 22:25 «Ответить»
      Три года не было возможности сходить в отпуск, а тут отпустили на целый месяц и первый же день заболела.. Болею редко, но как говорится метко, на две недели минимум я потеряный человек для общества.. Так обидно, столько планов на этот отпуск было.. Поделитесь, как вам удается переболевать быстрее.
      • Kwazimode2 Вчера в 23:48 «Ответить»
        Для того, чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, в первую очередь надо проводить профилактику. Используйте витаминные комплексы и бады https://nowfoods-shop.ru/prod/artishok-e...50-mg-90-kapsul чтобы болеть как можно реже. Я больничный брал в последний раз 2 года назад.
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