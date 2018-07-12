Может кто-то объяснить, почему курсы криптовалют так сильно упали за последние месяцы? Я не сильно разбираюсь в теме, но иногда смотрю, что с криптовалютным рынком происходит, и вот стало интересно, с чем связано такое падение.
Кстати вопрос действительно интересный. Но вообще я бы не назвал это падением. Сначала ведь был рост (до нового года), причем очень быстрый, а сейчас просто коррекция. Хотя может быть я чего-то не понимаю.
Думаю, что вам стоит порыться на сайтах вроде этого в поисках ответа. Ну и выше правильно сказали, то, что сейчас происходит, это действительно коррекция. Хотя коррекция потихоньку перетекает в нисходящий тренд, и я ну вообще не завидую всем, кто держит деньги в крипте.