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    Чт., 12 июля 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Криптовалютный рынок.
    • Tamavil Вчера в 21:29 «Ответить»
      Может кто-то объяснить, почему курсы криптовалют так сильно упали за последние месяцы? Я не сильно разбираюсь в теме, но иногда смотрю, что с криптовалютным рынком происходит, и вот стало интересно, с чем связано такое падение.
      • Fades Вчера в 21:43 «Ответить»
        Кстати вопрос действительно интересный. Но вообще я бы не назвал это падением. Сначала ведь был рост (до нового года), причем очень быстрый, а сейчас просто коррекция. Хотя может быть я чего-то не понимаю.
        • Useyaryl Вчера в 22:02 «Ответить»
          Думаю, что вам стоит порыться на сайтах вроде этого в поисках ответа. Ну и выше правильно сказали, то, что сейчас происходит, это действительно коррекция. Хотя коррекция потихоньку перетекает в нисходящий тренд, и я ну вообще не завидую всем, кто держит деньги в крипте.
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