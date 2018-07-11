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    Ср., 11 июля 2018г.
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    Тема: Дистанционный кредит
    • Сегодня! gdemoidengi Cегодня в 01:13 «Ответить»
      Девочки! Хочу узнать, кто - нибудь. когда-нибудь. оформлял кредит дистанционно? Т.Е. вы в одном городе, кредитор в другом. оформление посредством сканера. с паспортными данными и ИНН. Деньги - переводом. Есть ли у кого-либо опыт? и какой - печальный или же наоборот?
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