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    Ср., 11 июля 2018г.
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    Тема: Улыбнись)
    • ivanniya8 Вчера в 21:48 «Ответить»
      Сажая тещу в машину мужчина спрашивает водителя, сколько будет стоить отвезти на дачу. Водитель:
      — 500 рублей.
      Мужчина дает ему тысячу. Шофер:
      — А сдачи надо?
      — А с дачи — не надо!
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