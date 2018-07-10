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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Колеса для тележек
    • New! kofeek Cегодня в 20:49 «Ответить»
      Купил несколько старых тележек на свой склад и теперь их надо привести в порядок. Некоторые запчасти я уже нашел, но вот с колесами никак не могу определится. Расскажите пожалуйста, на что стоит обращать внимание, при выборе колес для тележек.
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