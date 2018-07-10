Кулинарные привычки жителей из вторых уголков мира часом поражаются. Мы разобрали типичное меню студентов за рубежом и посчитали примерно СТОИМОСТЬ их питания.Сумувати за борщом за рубежом - это уже традиция. Однако голодать в Европе и Штатам не придется, ведь у каждого стране - разнообразное меню, особые блюда и гастрономические обычаи. Том более, для студентов НЕ существует никаких ограничений, а кулинарные эксперимент разнообразят их быт.В Украине по-домашнемуКак у нас, вы наверняка хорошо там, где. Чтобы перекусити, украинские студенты покупают кофе с булочкой или печенье. Комплексные обеды представлены в студенческих столовых. Однако не всегда здесь можно полноценно пообедать: студентов часто не устраивает ассортимент, гигиена, цена или качество пищи.Остается два варианта: готовить еду на общей кухне или привозити продуктовые сумки от родителей. В первом случае идут в Ход пельмени, макароны, картофель, каши, Яичница, бутерброды и другие блюда моментального Приготовление. Родители чаще всего передаются соления, консервацию, заранее заготовленные котлеты и прочее. Брать еду из дома или теряют 50-70 гривен в столовой - остается на усмотрение студента.Источник: