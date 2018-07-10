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    Вт., 10 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Клиника ищет донора яйцеклеток.
    • Сегодня! yajtsekletka Cегодня в 14:58 «Ответить»
      Вы получаете сумму от 71 000 руб. Мы предлагаем нашим донорам полное медицинское обследование и сопровождение, достойное вознаграждение, регулярные выплаты. Предоставляем комфортное жилье и личного куратора.
      Контактные данные :
      почта - g_nabieva@altravita.ru
      телефон - 8 499 969 82 10
      Контактное лицо - Гульнара
      altravita.ru
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