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    Тема: Установка сигнализаций на ВАЗ-2114
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 12:36 «Ответить»
      Дальше рассматривается, как правильно подключать сигналку на автомобилях семейства ВАЗ 2114. Будет реализовано: подключение к центральному замку, автозапуск, считывание состояния концевиков дверей. Для управления центральным замком завод ВАЗhttp://autolocked.ru/avtosignalizacii/st...ialog-ustanovka выпускал модули БУБД.
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