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    Тема: Медоносная пчела и обыкновенная оса
    • New! Владислав569 Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Членистоногие насекомые пчела и оса имеют свои особенности, связанные со строением тела, средой обитания. Как устроена иерархия в пчелиной https://vdommed.com/o-pchelah/pchela-i-osa.html или осиной семье, сколько живут насекомые, какие факторы влияют на продолжительность жизни, для чего предназначено у них жало?
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