Вы совершенно правы, что уже сейчас заботитесь о сохранности урожая. Обидно будет, если Ваш труд пойдёт насмарку о плоды пропадут. Мне кажется, что лучше всего яблоки хранить в древесных опилках, а овощи в песке.
Не все овощи можно хранить в песке. Для моркови это подойдёт, а вот для картофеля, свёклы или лука нужно что-то другое. Да и где столько песка взять, особенно для картошки? Попробуйте уложить овощи в пластиковые ящики. Мне думается, что они так должны сохраниться. Кстати, такие ящики можно посмотреть, к примеру, тут https://agropak.net/catalog/plastikovye-yashchiki/.
Тара важна, но не надо забывать и об условиях хранения овощей и фруктов. При повышенной влажности и слишком высокой температуре они начнут гнить и заражать соседние плоды. В любом случае, желательно за зиму несколько раз перебрать весь урожай.