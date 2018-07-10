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    Вт., 10 июля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: В чём хранить урожай?
    • New! Ивановна Cегодня в 10:52 «Ответить»
      Ещё немного и начнём убирать урожай на даче. Но вырастить и собрать это ведь только пол дела. А в чём его лучше всего хранить, чтобы он за зиму не испортился? Не посоветуете?
      • New! Георг Cегодня в 10:57 «Ответить»
        Вы совершенно правы, что уже сейчас заботитесь о сохранности урожая. Обидно будет, если Ваш труд пойдёт насмарку о плоды пропадут. Мне кажется, что лучше всего яблоки хранить в древесных опилках, а овощи в песке.
        • New! Андрей Ветров Cегодня в 11:04 «Ответить»
          Не все овощи можно хранить в песке. Для моркови это подойдёт, а вот для картофеля, свёклы или лука нужно что-то другое. Да и где столько песка взять, особенно для картошки? Попробуйте уложить овощи в пластиковые ящики. Мне думается, что они так должны сохраниться. Кстати, такие ящики можно посмотреть, к примеру, тут https://agropak.net/catalog/plastikovye-yashchiki/.
          • New! Громада Cегодня в 11:10 «Ответить»
            Тара важна, но не надо забывать и об условиях хранения овощей и фруктов. При повышенной влажности и слишком высокой температуре они начнут гнить и заражать соседние плоды. В любом случае, желательно за зиму несколько раз перебрать весь урожай.
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