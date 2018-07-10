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    Вт., 10 июля 2018г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Предложение руки и сердца
    • Сегодня! kaktus235 Cегодня в 03:09 «Ответить»
      Хочу сделать своей девушке предложение руки и сердца, хотелось бы сделать этот день незабываемым. Почитал, что довольно оригинально будет, если сделать это в кино (вот здесь увидел эту идею https://make-emotions.ru/). Как бы вы отреагировали на такое предложение - во время сеанса в кино?
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