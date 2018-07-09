Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 9 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 46 посетителей
    Форум: Форум по интересам
    Новая тема
    Тема: Стоит ли сейчас брать видеокарты для майнинга
    • Сегодня! Мадлен Cегодня в 19:14 «Ответить»
      Итак, имеется надобность купить десяток самых крупных видеокарт для майнинга.
      А вот интересует меня вопрос о том если имеет смысл сейчас брать видеокарты для майнинга, или все таки подождать до новогодних праздников, когда магазины создают акции и условия для покупки.
      Какие советы можете мне дать?
      • Сегодня! Абуссид Cегодня в 19:41 «Ответить»
        Даже не знаю, тут дело выбора.
        С одной стороны скажу что видеокарты для майнинга это хорошее дело, однако при всем этом скажу что стоит наверное дождаться каких то скидок и акции.
        • Сегодня! Брисса Cегодня в 19:49 «Ответить»
          Смысл в том что все зависит от того какая вам видеокарта нужна, факт.
          Если интересен бюджетный вариант выбора оборудования, то конечно же имеет смысл подумать о том чтоб покупать сейчас. Если же все таки вас интересует более дорогое оборудование, стоит наверное подождать, ищите оборудование с гарантией на покупку...факт.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода