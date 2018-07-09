Итак, имеется надобность купить десяток самых крупных видеокарт для майнинга.
А вот интересует меня вопрос о том если имеет смысл сейчас брать видеокарты для майнинга, или все таки подождать до новогодних праздников, когда магазины создают акции и условия для покупки.
Какие советы можете мне дать?
Смысл в том что все зависит от того какая вам видеокарта нужна, факт.
Если интересен бюджетный вариант выбора оборудования, то конечно же имеет смысл подумать о том чтоб покупать сейчас. Если же все таки вас интересует более дорогое оборудование, стоит наверное подождать, ищите оборудование с гарантией на покупку...факт.