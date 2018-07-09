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    Пн., 9 июля 2018г.
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    Тема: Какая карта ВТБ лучше для поездки заграницу visa или mastercard?
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 15:10 «Ответить»
      Поездки за границу для современного человека стали привычным делом. Это может быть увлекательное путешествие или рабочая командировка. В обоих случаях верным спутником будет пластиковая карта от банка ВТБ https://obankax.com/debetovye-karty/vtb-...-granitsej.html .
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