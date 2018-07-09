Можно ли получить визу в США россиянину сейчас, когда в Москве такие очереди в посольство? Конечно. Более того, очень быстро, если подавать документы через другие посольства. Обращаясь в агентство Anyway, вы получите визовую поддержку при подаче через консульство в Украине вам обеспечено. Перед тем как получить визу в США россиянину необходимо связаться с нашим менеджером в Москве по телефону или прийти в офис, получить все инструкции, собрать документы по списку и отправиться в Киев. Там вас встретит представитель киевского офиса Anyway и проведёт в посольство. Минимум усилий с вашей стороны. Собеседование проводят на русском языке, что также очень удобно.Подробнее на: