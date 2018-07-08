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    Вс., 8 июля 2018г.
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    Тема: Не большая электроотвертка нужна.
    • New! AlexanS Cегодня в 17:29 «Ответить»
      Занимаюсь ремонтом бытовой техники на дому, Посоветуйте какую нибудь электроотвертку помощнее, на аккумуляторе. Чтобы можно было на месте разобрать, собрать.
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