Что может быть лучше выхода в открытое средиземное море на прекрасной парусно моторной яхте как просто для отдыха и хорошего настроения с впечатлениями так и для отличной рыбалки.

Предлагаем вам организацию рыбалки в Израиле на средиземном море.

В организационный пакет включено:

1. Яхта 12 метров

2. Капитан с помощником

3. -5 часов рыбалки в открытом море

4. Инвентарь для рыбалки

5. Приманка

Вы выплывает к рыбным местам и шанс вернуться без улова не велик.

Капитан русскоговорящий и он вас научит и объяснит, как правильно ловить рыбу.

Возможна рыбалка на тунца, но только относительно сезону.

Выход в море возможен только в благоприятную погоду, поэтому возьмите для себя возможность разброса в несколько дней, чтобы подгадать наиболее хорошую погоду спокойное море.

Рыбалка в Израиле на средиземном море оставить у вас незабываемое послевкусие.

Читать дальше, узнать цены и заказа перейдите по ссылке

http://www.israelisrael.ru/index/order_f...el/0-167#List_3