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    Вс., 8 июля 2018г.
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    Тема: Рыбалка в Израиле
    • New! bauercom Cегодня в 17:02 «Ответить»
      Что может быть лучше выхода в открытое средиземное море на прекрасной парусно моторной яхте как просто для отдыха и хорошего настроения с впечатлениями так и для отличной рыбалки.
      Предлагаем вам организацию рыбалки в Израиле на средиземном море.
      В организационный пакет включено:
      1. Яхта 12 метров
      2. Капитан с помощником
      3. -5 часов рыбалки в открытом море
      4. Инвентарь для рыбалки
      5. Приманка
      Вы выплывает к рыбным местам и шанс вернуться без улова не велик.
      Капитан русскоговорящий и он вас научит и объяснит, как правильно ловить рыбу.
      Возможна рыбалка на тунца, но только относительно сезону.
      Выход в море возможен только в благоприятную погоду, поэтому возьмите для себя возможность разброса в несколько дней, чтобы подгадать наиболее хорошую погоду спокойное море.
      Рыбалка в Израиле на средиземном море оставить у вас незабываемое послевкусие.
      Читать дальше, узнать цены и заказа перейдите по ссылке
      http://www.israelisrael.ru/index/order_f...el/0-167#List_3
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