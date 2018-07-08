Что может быть лучше выхода в открытое средиземное море на прекрасной парусно моторной яхте как просто для отдыха и хорошего настроения с впечатлениями так и для отличной рыбалки.
Предлагаем вам организацию рыбалки в Израиле на средиземном море.
В организационный пакет включено:
1. Яхта 12 метров
2. Капитан с помощником
3. -5 часов рыбалки в открытом море
4. Инвентарь для рыбалки
5. Приманка
Вы выплывает к рыбным местам и шанс вернуться без улова не велик.
Капитан русскоговорящий и он вас научит и объяснит, как правильно ловить рыбу.
Возможна рыбалка на тунца, но только относительно сезону.
Выход в море возможен только в благоприятную погоду, поэтому возьмите для себя возможность разброса в несколько дней, чтобы подгадать наиболее хорошую погоду спокойное море.
Рыбалка в Израиле на средиземном море оставить у вас незабываемое послевкусие.
Читать дальше, узнать цены и заказа перейдите по ссылке http://www.israelisrael.ru/index/order_f...el/0-167#List_3