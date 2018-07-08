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    Вс., 8 июля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Выбор кровати в спальню
    • Сегодня! gorec Cегодня в 10:26 «Ответить»
      Хотим с женой поменять кровать в спальне, а то старая вообще уже никакая, сильно скрипит и местами немного поломана. Нужно найти такую кровать, чтобы была удобной ну и подходила по размерам и дизайну. Можете посоветовать недорогой мебельный магазин в Нижнем Новгороде?
      • Сегодня! kofeek Cегодня в 11:00 «Ответить»
        Я год назад переезжал в новую квартиру и покупал полностью всю мебель. Выбирал довольно дорого, но в итоге часть мебели купил в магазине Мебель Плюс. А вот мебель для кухни и прихожей пришлось заказывать, потому что ничего хорошего не нашел.
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