Хотим с женой поменять кровать в спальне, а то старая вообще уже никакая, сильно скрипит и местами немного поломана. Нужно найти такую кровать, чтобы была удобной ну и подходила по размерам и дизайну. Можете посоветовать недорогой мебельный магазин в Нижнем Новгороде?
Я год назад переезжал в новую квартиру и покупал полностью всю мебель. Выбирал довольно дорого, но в итоге часть мебели купил в магазине Мебель Плюс. А вот мебель для кухни и прихожей пришлось заказывать, потому что ничего хорошего не нашел.