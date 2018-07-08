Столплит конечно выгоднее,но сначала хочу разъяснить вам.В большинстве случаев банкам не интересно, на что заемщик потратит выданные ему деньги, главное, чтобы заемщик вовремя возвращал заемные деньги. Купить мебель в рассрочку сегодня можно и в большинстве мебельных центров, которые сотрудничают с банками. Называется эта услуга экспресс-кредитованием – заемщик выбирает понравившуюся мебель, подписывает необходимые бумаги и ему привозят домой долгожданную покупку.
Хочу вам посоветовать онлайн кредитирование для покупки мебели,а почему именно онлайн,потому что очень много плюсов.
1)не нужно выходить из дома
2)отсутствие первоначального взноса
3)бесплатное долгосрочное погашение
4)А еще договор,банк через своего лица,принесет вам договор
5)также рассрочка