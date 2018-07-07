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    Сб., 7 июля 2018г.
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    Тема: Посоветуйте электроотвертку для ремонта не большой электротехники.
    • Сегодня! AlexanS Cегодня в 16:20 «Ответить»
      Сейчас шуруповертом все делаем, но он бывает резьбу рвет или пластик ломает, если перетянешь. Посоветуйте что нибудь из электроотверток, они вроде поделикатнее.
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