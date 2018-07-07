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    Сб., 7 июля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Кеды
    • Сегодня! Vestnik Cегодня в 14:14 «Ответить»
      Хочу купить себе хорошие кожаные кеды. Посоветуйте как их правильно выбрать, чтоб не нарваться на подделку?
      • Сегодня! samolet Cегодня в 15:07 «Ответить»
        Первое и самое главное отличие натуральной кожи от подделок, которое можно увидеть даже не разбираясь в этом это цена на кеды. Натуральная кожа не будет стоить дешево и если Вас уверяют, что кеды кожаные, а цена 1-1,5 тысячи рублей можно сразу уходить оттуда. Но цена это еще не показатель, так как цена может быть просто завышена, а материал оказаться не кожей. А самый надежный вариант проверить кожу огнем. Купить кожаные мужские кеды можно, например, здесь http://www.proskater.ru/tag/kozhanye-muzhskie-kedy
        • New! Vopel Cегодня в 17:42 «Ответить»
          Да разве сложно в наше время найти хорошие кожаные кеды? Сходите в любой магазин, где продается брендовая обувь, там найдете все и продавец Вам подскажет где кожа, а где заменитель.
          • New! Voronok Cегодня в 18:03 «Ответить»
            Мое мнение что самое главное как обувь сидит. Если она будет кожаная, но сидеть будет не удачно, то ходить вы долго в ней не сможете. Так что покупайте не китайскую обувь, а проверенную, например, фирмы Асикс
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