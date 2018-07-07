Первое и самое главное отличие натуральной кожи от подделок, которое можно увидеть даже не разбираясь в этом это цена на кеды. Натуральная кожа не будет стоить дешево и если Вас уверяют, что кеды кожаные, а цена 1-1,5 тысячи рублей можно сразу уходить оттуда. Но цена это еще не показатель, так как цена может быть просто завышена, а материал оказаться не кожей. А самый надежный вариант проверить кожу огнем. Купить кожаные мужские кеды можно, например, здесь