Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 7 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 58 посетителей
    Форум: Творчество пользователей портала
    Новая тема
    Тема: декор комода
    • New! Li_Za_34 Cегодня в 11:10 «Ответить»
      Приобрела недавно комод, точнее мини-комод), вот думаю как задекорировать. Идеи есть, но вот к красках не разбираюсь совсем, чем можно покрасить фанеру, так, чтобы полупрозрачно было? Морилка подойдет? Можно ли в не добавить колер? Потом планирую с помощью трафарета сделать рисуночки на каждом ящике.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода