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    Сб., 7 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: опухшее лицо
    • nnata1 Вчера в 21:52 «Ответить»
      почему у меня лицо опухшее, вес 49
      • nnata1 Вчера в 21:52 «Ответить»
        комки биша?
        • New! Ангелина Волк Cегодня в 01:15 «Ответить»
          Попробуйте недели две пропить чай PrioriTea https://clck.ru/Dkh3a, он как раз почки и желчный чистит, отёчность снимает. Возможно проблема ваша как раз с этим связана... у меня папа пропивал и отёки спадали.
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