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    Пт., 6 июля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Поездка в Грузию
    • New! Sanderlei Cегодня в 19:12 «Ответить»
      Скоро нам предстоит поездка в Грузию. Если вы раньше бывали в этой стране, поделитесь своими впечатлениями. Что нам стоит посмотреть? Какие блюда попробовать?
      • New! MasterX Cегодня в 19:23 «Ответить»
        А вы когда планируете ехать? В августе там страшная жара. Среди туристов самое популярное место – Сванетия. Еще мне понравилась Пещера Прометея, если будет возможность, обязательно ее посетите.
        • New! AnnaVera Cегодня в 19:36 «Ответить»
          Батуми очень красивый город, там много разных достопримечательностей, кроме того, есть ботанический сад, дельфинарий, аквапарк. Лично я обожаю грузинскую кухню, любимые блюда: харчо, хинкали, мцвади, пахлава.тут
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