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    Пт., 6 июля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Предложения по скупке золота
    • Сегодня! Персер Cегодня в 17:35 «Ответить»
      Нужны предложения по скупке золота.
      Поделитесь советами, где найти предложения, интересуют именно предложения по Питеру.
      • Сегодня! Нэфф Cегодня в 17:59 «Ответить»
        Да ведь ломбардов по городу хватает.
        Выйдите в город, заходите в первый же ломбард.
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