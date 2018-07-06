Кто еще не знает - в Германии с 2014 вышка бесплатная.Нужно быть умным(с хорошими оценками), знать немецкий, догнать или перегнать их школьную программу(они в шк учатся 12 лет), иметь(для поступления нужно предъявить) около 10 000 евро в год на проживание ну и пройти бумажную волокиту и конкурс. С последним помогают агентства типа AnyWay.Такс, к студенческой жизни.Она там не очень отличается она "нашей".На многом приходится экономить, где-то подрабатывать, чтобы оплачивать покупки, проезды, развлечения и т. д.Европейцы приветствуют совмещение учёбы и работы. Поэтому в свободное время вы сможете подрабатывать, что позволит получить опыт и быстрее найти хорошую работу после окончания университета.Стоимость проживания зависит от выбора: общежитие, арендованная квартира или комната.Прожиточный минимум в Германии составляет €720 в месяц.Поэтому сумма на вашем специальном блокированном счете должна быть не менее €8640, чтобы вам хватило на год жизни.Это тот счет(сумма) который нужно предъявить еще при поступлении.жильё — €300;питание — €200;медицинское страхование — €90;проезд в общественном транспорте — €40;учебные материалы, учебники, книги — €20;коммуникации, телефон, интернет — €20;одежда, путешествия, досуг, средства гигиены, личные покупки и прочее — €50.Конечно, это приблизительно. На что-то уйдёт больше, а на что-то может меньше.В разных городах разные цены, а у каждого свой набор привычек и тараканов.В общем, нужно рассчитывать минимум на €10 000 в год.Много?Ну, в других странах нужно еще платить еще за само обучение. А в Германии нужно только жить за свой счет.Вот статья про лучшие(дорогоие)универы мира:Если посмотрите, как живут обычные студенты в Германии, то вы увидите, что в основном все стараются экономить. Как же?Читай здесь: