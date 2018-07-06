Кто еще не знает - в Германии с 2014 вышка бесплатная.
Нужно быть умным(с хорошими оценками), знать немецкий, догнать или перегнать их школьную программу(они в шк учатся 12 лет), иметь(для поступления нужно предъявить) около 10 000 евро в год на проживание ну и пройти бумажную волокиту и конкурс. С последним помогают агентства типа AnyWay.
Такс, к студенческой жизни.
Она там не очень отличается она "нашей".
На многом приходится экономить, где-то подрабатывать, чтобы оплачивать покупки, проезды, развлечения и т. д.
Европейцы приветствуют совмещение учёбы и работы. Поэтому в свободное время вы сможете подрабатывать, что позволит получить опыт и быстрее найти хорошую работу после окончания университета.
Стоимость проживания зависит от выбора: общежитие, арендованная квартира или комната.
Прожиточный минимум в Германии составляет €720 в месяц.
Поэтому сумма на вашем специальном блокированном счете должна быть не менее €8640, чтобы вам хватило на год жизни.
Это тот счет(сумма) который нужно предъявить еще при поступлении.
Основные расходы: (указаны примерные цифры)
жильё — €300;
питание — €200;
медицинское страхование — €90;
проезд в общественном транспорте — €40;
учебные материалы, учебники, книги — €20;
коммуникации, телефон, интернет — €20;
одежда, путешествия, досуг, средства гигиены, личные покупки и прочее — €50.
Конечно, это приблизительно. На что-то уйдёт больше, а на что-то может меньше.
В разных городах разные цены, а у каждого свой набор привычек и тараканов.
В общем, нужно рассчитывать минимум на €10 000 в год.