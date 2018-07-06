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    Пт., 6 июля 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Студенческая жизнь в Германии
    • Сегодня! Одмэн Cегодня в 15:06 «Ответить»
      Кто еще не знает - в Германии с 2014 вышка бесплатная.
      Нужно быть умным(с хорошими оценками), знать немецкий, догнать или перегнать их школьную программу(они в шк учатся 12 лет), иметь(для поступления нужно предъявить) около 10 000 евро в год на проживание ну и пройти бумажную волокиту и конкурс. С последним помогают агентства типа AnyWay.

      Такс, к студенческой жизни.
      Она там не очень отличается она "нашей".
      На многом приходится экономить, где-то подрабатывать, чтобы оплачивать покупки, проезды, развлечения и т. д.
      Европейцы приветствуют совмещение учёбы и работы. Поэтому в свободное время вы сможете подрабатывать, что позволит получить опыт и быстрее найти хорошую работу после окончания университета.

      Стоимость проживания зависит от выбора: общежитие, арендованная квартира или комната.
      Прожиточный минимум в Германии составляет €720 в месяц.
      Поэтому сумма на вашем специальном блокированном счете должна быть не менее €8640, чтобы вам хватило на год жизни.
      Это тот счет(сумма) который нужно предъявить еще при поступлении.

      Основные расходы:
      (указаны примерные цифры)
      жильё — €300;
      питание — €200;
      медицинское страхование — €90;
      проезд в общественном транспорте — €40;
      учебные материалы, учебники, книги — €20;
      коммуникации, телефон, интернет — €20;
      одежда, путешествия, досуг, средства гигиены, личные покупки и прочее — €50.

      Конечно, это приблизительно. На что-то уйдёт больше, а на что-то может меньше.
      В разных городах разные цены, а у каждого свой набор привычек и тараканов.
      В общем, нужно рассчитывать минимум на €10 000 в год.

      Много?
      Ну, в других странах нужно еще платить еще за само обучение. А в Германии нужно только жить за свой счет.
      Вот статья про лучшие(дорогоие)универы мира: https://anywayplus.ru/2018/01/stoimost-o...hih-vuzah-mira/

      Если посмотрите, как живут обычные студенты в Германии, то вы увидите, что в основном все стараются экономить. Как же?

      Читай здесь: https://anywayplus.ru/2018/06/studenches...izn-v-germanii/
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