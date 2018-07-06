Недавно узнал о том, что Русская Православная Церковь отныне работает в онлайн режиме http://rpconline.ru/. А ведь это довольно удобное нововведение для верующих, теперь можно заказать молебен о здравии или за упокой в онлайн режиме или поставить свечу и если у вас нет времени сходить в церковь можно обратиться к Богу в онлайн режиме. Так же данный сервис позволяет заказать крещение ребенка или панихиду по усопшему. А что вы думаете по этому поводу?
Отличная новость, я до этого не знал о существовании данной функции в Русской Православной Церкви. Спасибо за сообщение, неотменно воспользуюсь этим предложением. Это здорово что церковь идет в ногу со временем.