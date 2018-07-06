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    Форум: Религия
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    Тема: Русская Православная Церковь онлайн
    • New! polack Cегодня в 13:38 «Ответить»
      Недавно узнал о том, что Русская Православная Церковь отныне работает в онлайн режиме http://rpconline.ru/. А ведь это довольно удобное нововведение для верующих, теперь можно заказать молебен о здравии или за упокой в онлайн режиме или поставить свечу и если у вас нет времени сходить в церковь можно обратиться к Богу в онлайн режиме. Так же данный сервис позволяет заказать крещение ребенка или панихиду по усопшему. А что вы думаете по этому поводу?
      • New! poligrax15 Cегодня в 13:49 «Ответить»
        Отличная новость, я до этого не знал о существовании данной функции в Русской Православной Церкви. Спасибо за сообщение, неотменно воспользуюсь этим предложением. Это здорово что церковь идет в ногу со временем.
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