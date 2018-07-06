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    Тема: Стоматологическое оборудование
    • New! vlyushka Cегодня в 12:48 «Ответить»
      У меня два стоматологических кабинета в Москве. Когда-то давно я тоже закончила медицинский университет по специальности стоматология. Но по профессии не работала – то сын родился, в декрете сидела, то желания не было. Лет десять назад муж предложил вложить деньги в медицинский бизнес. Открыли сначала один стоматкабинет, а потом и второй. Я работаю как администратор и директор. Долгое время возили материалы из-за границы, у нас там был свой канал. Но сейчас этот канал прикрыт, и мы в тупике. Скажите, где можно купить стоматологические материалы в Москве? В интернет-магазинах типа этого https://[url]www.buyonet.ru/[/URL] можно делать заказы?
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