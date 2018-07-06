Вы сами что ли хотите дом построить? Смело с Вашей стороны. Я бы ни в жизнь не решился на такое. Это сколько же для этого надо всего знать и уметь? А Вы сами то знаете? Умеете? Может это дело лучше профессионалам доверить?
Профессионалы, есть профессионалы - они конечно всё лучше сделают. Но им и платить надо, как профессионалам. А каждый ли такое осилит? Видимо, у людей нет лишних денег, чтобы кого-то нанимать, вот и решились на такой шаг. А кто знает? Может они и знают и умеют дома строить. В любом случае, я бы удачи Вам пожелал в этом не простом деле. А крепёж можно посмотреть, в интернет магазине крепежа, например, тут http://krepej.com/. Здесь вроде любой есть.
Да ничего очень уж сложного в строительстве дома нет. Главное не бояться, а делать что нужно. К тому же в любой момент можно обратиться к профи за советом или помощью, не говоря уже о многочисленных учебных материалах на этот счёт в интернете.