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    Пт., 6 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Крепёж
    • New! Георг Cегодня в 12:41 «Ответить»
      Вскоре начнём строить свой дом. Для этого сейчас закупаем, где только можно не дорого строительный материал. Не могу найти крепёж по нормальной цене - везде дорого. Не поможете?
      • New! Андрей Ветров Cегодня в 12:47 «Ответить»
        Вы сами что ли хотите дом построить? Смело с Вашей стороны. Я бы ни в жизнь не решился на такое. Это сколько же для этого надо всего знать и уметь? А Вы сами то знаете? Умеете? Может это дело лучше профессионалам доверить?
        • New! Мартов Дима Cегодня в 12:54 «Ответить»
          Профессионалы, есть профессионалы - они конечно всё лучше сделают. Но им и платить надо, как профессионалам. А каждый ли такое осилит? Видимо, у людей нет лишних денег, чтобы кого-то нанимать, вот и решились на такой шаг. А кто знает? Может они и знают и умеют дома строить. В любом случае, я бы удачи Вам пожелал в этом не простом деле. А крепёж можно посмотреть, в интернет магазине крепежа, например, тут http://krepej.com/. Здесь вроде любой есть.
          • New! Громада Cегодня в 13:00 «Ответить»
            Да ничего очень уж сложного в строительстве дома нет. Главное не бояться, а делать что нужно. К тому же в любой момент можно обратиться к профи за советом или помощью, не говоря уже о многочисленных учебных материалах на этот счёт в интернете.
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