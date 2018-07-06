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    Пт., 6 июля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Облысение
    • Сегодня! Никита Склярен Cегодня в 00:11 «Ответить»
      Прошу помочь.Недавно столкнулся с этой бедой и не знаю,что мне сделать .Может знаете какие-то эффективные средства *???
      • Сегодня! LilianaOstin Cегодня в 00:13 «Ответить»
        здравствуйте ,это и вправду проблема .Но я не знаю,что с этим делать .может так и должно быть ((
        • Сегодня! LinaMilevskaya Cегодня в 00:15 «Ответить»
          Я тоже так думаю .Кстати вот только недавно ,видела в инстаграме .Китайцы придумали ,таку штуку пшик -пшик и волосы на месте )Только я до сих пор не поняла ,что это такое
        • Сегодня! MarinaKogut Cегодня в 00:16 «Ответить»
          Доброй ночи .Обратитесь лучше к врачу ,может назначит что-то
          • Сегодня! Анатолий Кудря Cегодня в 00:39 «Ответить»
            Здравствуйте )И смех и грех,у меня та же проблема ,вот такая у нас судьба у мужчин !Я много чем мазал и пшикал ,думал уже парик покупать .(шутка )На самом деле задумался сбрить все ,потому что меня это гнетет очень сильно (Пока моя жена ,не уговорила меня на последний способ .Это лечение облысения с помощью миноксидила http://volosy-forum.com/minoxidil-forum/ ,хорошая идея скажу я вам .Результат заметен ,но самое главное ,что я чувствую себя полноценным !Кстати там написаны ,все проблемы связанные с облысением ,по-любому вы найдете и ваш случай )А также ,что порадовало можно обратится за консультацией к специалистам ) Совершено бесплатно !
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