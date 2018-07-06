Здравствуйте )И смех и грех,у меня та же проблема ,вот такая у нас судьба у мужчин !Я много чем мазал и пшикал ,думал уже парик покупать .(шутка )На самом деле задумался сбрить все ,потому что меня это гнетет очень сильно (Пока моя жена ,не уговорила меня на последний способ .Это лечение облысения с помощью миноксидила http://volosy-forum.com/minoxidil-forum/ ,хорошая идея скажу я вам .Результат заметен ,но самое главное ,что я чувствую себя полноценным !Кстати там написаны ,все проблемы связанные с облысением ,по-любому вы найдете и ваш случай )А также ,что порадовало можно обратится за консультацией к специалистам ) Совершено бесплатно !