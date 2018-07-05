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    Чт., 5 июля 2018г.
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    Тема: Карта «Мир» для военнослужащих от банка ВТБ
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 16:56 «Ответить»
      Карта «Мир» для военнослужащих от ВТБ была создана в 2011 году совместно с Министерством обороны РФ. Данный продукт ВТБ предназначен для тех граждан, которые проходят службу в армии России. Свои денежные выплаты служащие армии получают сразу на карту https://obankax.com/debetovye-karty/zarp...hih-vtb-24.html что гораздо быстрее и удобнее.
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