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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: дизайн кофейни
    • Ruslana7310 Вчера в 21:14 «Ответить»
      ищу варианты дизайна кофейни - что-то небольшое и уютное. Это можно самому сделать или лучше все же нанимать профессионала?
      • alina4445 Вчера в 21:17 «Ответить»
        можно пробовать самому, увидеть, что не получилось чего хотелось, сделать все кое-как и позвать переделывать профессионального дизайнера. дешевле не получится, и результат вряд ли порадует от такой самостоятельности
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