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    Ср., 4 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Бензопила
    • Сегодня! Satir Cегодня в 16:11 «Ответить»
      У бабушки во дворе растет огромный орех. Она давно хотела от него избавится, потому что близко к дому расположен, а тут уже стал провода цеплять. Просит, чтоб спилил, заодно и дровами запасемся. Решил для этого дела купить бензопилу, в хозяйстве всегда пригодится. Посоветуйте какую и где брать?
      • Сегодня! Marker Cегодня в 16:40 «Ответить»
        В вашем случае, рекомендую покупать бытовую цепную бензопилу. Мощности для работ по хозяйству у нее хватит, а цена будет значительно меньше от профессиональных аналогов. Найти такую можно почти в каждом хозяйственном магазине.
        • Сегодня! Borisich Cегодня в 16:56 «Ответить»
          Если ствол дерева не слишком толстый, тогда вам вполне подойдет бензопила марки Makita модель DCS 401. У меня такая же, отличная пила, хватает для мелких работ с деревом и цена не космическая. Я покупал в Леруа Мерлен.
          • Сегодня! Alexan Cегодня в 17:15 «Ответить»
            Вообще это плохо, если орех растет недалеко от дома, у него очень сильные корни, которые могут даже фундамент со временем повредить. Давно уже нужно было его спилить. Мне вот порекомендовали купить бензопилу Stihl. Я уже на этом сайте присмотрел одну, с неплохими характеристиками и по нормальной цене.
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