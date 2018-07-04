У бабушки во дворе растет огромный орех. Она давно хотела от него избавится, потому что близко к дому расположен, а тут уже стал провода цеплять. Просит, чтоб спилил, заодно и дровами запасемся. Решил для этого дела купить бензопилу, в хозяйстве всегда пригодится. Посоветуйте какую и где брать?
В вашем случае, рекомендую покупать бытовую цепную бензопилу. Мощности для работ по хозяйству у нее хватит, а цена будет значительно меньше от профессиональных аналогов. Найти такую можно почти в каждом хозяйственном магазине.
Если ствол дерева не слишком толстый, тогда вам вполне подойдет бензопила марки Makita модель DCS 401. У меня такая же, отличная пила, хватает для мелких работ с деревом и цена не космическая. Я покупал в Леруа Мерлен.
Вообще это плохо, если орех растет недалеко от дома, у него очень сильные корни, которые могут даже фундамент со временем повредить. Давно уже нужно было его спилить. Мне вот порекомендовали купить бензопилу Stihl. Я уже на этом сайте присмотрел одну, с неплохими характеристиками и по нормальной цене.