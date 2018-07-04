Тема: Тент во двор
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Пока лето, дети часто бывают у бабы с дедом. Они даже специально садовые качели купили, поставили во дворе. Но когда идет дождь, то они намокают, а там мягкие сидения. Я уже думал навес делать, но соседи посоветовали поставить тент над ними. Вроде неплохая идея, с навесом не хотелось мучатся. Но где можно купить тент?
Садовые качели, это конечно хорошо, но там тент наверное выйдет дороже, чем сами качели. Может проще просто накрыть сидения чем-нибудь на время дождя?!
Пленка дешевле, но она не всегда выручает, легко рвется, может улететь. Так что проще поставить тент, он во дворе обязательно пригодится, можно не только от дождя прятаться, но и от солнца. Лучше искать в интернете. Можете зайти на
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компании Формула Погоды, там занимаются изготовлением тентов, поэтому можно заказать любой формы, размера и цвета.
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