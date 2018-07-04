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    Ср., 4 июля 2018г.
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    Тема: Тент во двор
    • Сегодня! Alexan Cегодня в 14:33 «Ответить»
      Пока лето, дети часто бывают у бабы с дедом. Они даже специально садовые качели купили, поставили во дворе. Но когда идет дождь, то они намокают, а там мягкие сидения. Я уже думал навес делать, но соседи посоветовали поставить тент над ними. Вроде неплохая идея, с навесом не хотелось мучатся. Но где можно купить тент?
      • Сегодня! Satir Cегодня в 14:40 «Ответить»
        Садовые качели, это конечно хорошо, но там тент наверное выйдет дороже, чем сами качели. Может проще просто накрыть сидения чем-нибудь на время дождя?!
        • Сегодня! Marker Cегодня в 14:50 «Ответить»
          Я, вот с Вами согласен. Так заморачиваться из-за мокрых качель?! Лучше купите рулон пленки и будет все хорошо. А если все же решите, я видел на Авито тенты для дачи и для качель по 2 тысячи.
        • Сегодня! Borisich Cегодня в 15:02 «Ответить»
          Пленка дешевле, но она не всегда выручает, легко рвется, может улететь. Так что проще поставить тент, он во дворе обязательно пригодится, можно не только от дождя прятаться, но и от солнца. Лучше искать в интернете. Можете зайти на сайт компании Формула Погоды, там занимаются изготовлением тентов, поэтому можно заказать любой формы, размера и цвета.
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